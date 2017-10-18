Серхио Родригес: "Навсегда запомню матч с "Реалом" в форме ЦСКА"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес отметил, что предстоящий матч против "Реала" в регулярном чемпионате Евролиги станет для него особенным. Испанец с 2010 по 2016 год играл в мадридском клубе. Из этих шести лет пять провел под руководством нынешнего тренера команды Пабло Ласо.

- У меня очень много добрых воспоминаний об этой арене, будет немного странно выйти на нее не в форме "Реала" или сборной Испании, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Родрикеса. - Но я по-настоящему счастлив здесь, в ЦСКА, и с нетерпением жду игры в Palacio, перед глазами мадридских болельщиков. Верю, что запомню этот матч навсегда. "Реал" – классная команда, большинство игроков долгое время играют вместе под руководством отличного тренера Пабло Ласо. Они знают, как действовать вместе. Нужно быть собранными с первых минут, постараться воспользоваться своими преимуществами.