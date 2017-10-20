23:28 20 октября | Баскетбол — Евролига

Сергей Моня: "Жальгирис" борется до конца, даже когда проигрывает"


Форвард "Химок" Сергей Моня выразил мнение, что команда одержала заслуженную победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (85:77).

34-летний россиянин рад, что химчане выиграли второю встречу подряд. Ранее подмосковный клуб переиграл "Валенсию" (75:70).

– У "Жальгириса" всегда бойцовская команда, которая борется до конца, даже когда уступает. Сегодня они это снова доказали, проигрывая 15 очков, – приводит пресс-служба химчан слова Мони. – Это молодая, бегущая и забивная команда, пусть они и не забили трехочковых в первой половине.

Соперник прессинговал, заставив нас совершить много потерь. Рад, что выиграли второй матч подряд. В концовке мы грамотно разыгрывали мяч, не давая им сфолить или перехватить мячи. Заслуженная победа.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/season/report/2017/october/663/

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