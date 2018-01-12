22:57 12 января | Баскетбол — Евролига

Сергей Моня: "Химки" провалили встречу с "Реалом"

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Капитан "Химок" Сергей Моня после поражения от "Реала" (78:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что результат встречи закономерен. По его мнению, подмосковный клуб не смог показать своего уровня.

– Мы плохо сыграли, со стороны это было видно, – цитирует "Р-Спорт" Моню. – Мы полностью провалились, это закономерный результат. В этом матче с "Реалом" нам не хватило всего. Соперник просто максимально показал свой уровень, а мы свой – минимально.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20180112/1131072517.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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alex160554

Мы плохо сыграли, со стороны это было видно, – цитирует "Р-Спорт" Моню. Играть надо было, а не смотреть со стороны! "– Мы полностью провалились, это закономерный результат." Умом Моню не понять - что означает эта фраза?

02:58

disss

Скажем честно.. Проип@ли

00:06