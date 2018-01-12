Сергей Моня: "Химки" провалили встречу с "Реалом"

Капитан "Химок" Сергей Моня после поражения от "Реала" (78:95) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что результат встречи закономерен. По его мнению, подмосковный клуб не смог показать своего уровня.
– Мы плохо сыграли, со стороны это было видно, – цитирует "Р-Спорт" Моню. – Мы полностью провалились, это закономерный результат. В этом матче с "Реалом" нам не хватило всего. Соперник просто максимально показал свой уровень, а мы свой – минимально.
alex160554
Мы плохо сыграли, со стороны это было видно, – цитирует "Р-Спорт" Моню. Играть надо было, а не смотреть со стороны! "– Мы полностью провалились, это закономерный результат." Умом Моню не понять - что означает эта фраза?
02:58
disss
Скажем честно.. Проип@ли
00:06