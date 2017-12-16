Сергей Иванов: "ЦСКА побеждает за счет игры защитников"

Почетый президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов отметил, что ЦСКА играет в основном за счет задней линии. Армейцы в пятницу в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграли "Маккаби" (101:86).

- У ЦСКА уже заметно улучшилась сыгранность, - приводит ТАСС слова Иванова. - Очевидно, что команда играет в основном за счет задней линии. Из-за травм в матче с "Маккаби" не играли два основных "больших", но армейцы молодцы, справились.