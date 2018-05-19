Сергей Елевич: "Глубина состава - ключевой фактор победы "Реала" над ЦСКА"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич отметил, что ЦСКА было сложно противостоять "Реалу" (83:92) в полуфинале "Финала четырех" Евролиги из-за неоптимального состава.

- Можно ли назвать это поражение тренерским?

- Очень трудно дать однозначный ответ. Проще было бы дать оценку, если бы ЦСКА был в оптимальном составе. У армейцев была очень сложная ротация, глубина состава у команды не была такой сильной, как у соперника. Посмотрите, у "Реала" кто бы не выходил - всегда усиливал команду. Достаточно ответить Кэрролл, который реализовал три трехочковых броска. То есть у мадридцев любая замена помогала прибавлять команде, а у нас такого не было. Что касается тренера, то можно все свалить на него, но я сам работаю, и мне бы не хотелось осуждать коллегу.

- То есть встречу выиграла "скамейка" "Реала"?

- Да, именно глубина состава стала ключевым фактором успеха испанского клуба. То есть игроки запаса "Реала" переиграли запасных ЦСКА.

- Удивитесь, если руководство ЦСКА оставит Итудиса на посту главного тренера ЦСКА?

- Сложно сказать. Это уже проблемы ЦСКА. Не мне же говорить, кого увольнять, а кого оставлять. Пусть руководство и принимает решение. (Андрей СИЗЯКИН)