ЦСКА проиграл "Реалу" в полуфинале баскетбольной Евролиги

ЦСКА уступил "Реалу" в полуфинале Евролиги - 83:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, который набрал 20 очков.

Армейцы сыграют за 3-е место "Финала четырех" против "Жальгириса". Мадридцы в финале встретятся с "Фенербахче".

Евролига

1/2 финала

ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29)

Ц: Де Коло (20), Клайберн (16), Хайнс (16), Хиггинс (15), Курбанов (7), Родригес (5), Хантер (4).

Р: Дончич (16), Льюль (16), Томпкинс (12), Айон (12), Кэрролл (9), Касур (6), Фернандес (6), Таварес (5), Рейес (5), Тэйлор (3), Рэндолф (2).