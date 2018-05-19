ЦСКА проиграл "Реалу" в полуфинале баскетбольной Евролиги

ЦСКА уступил "Реалу" в полуфинале Евролиги - 83:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, который набрал 20 очков.
Армейцы сыграют за 3-е место "Финала четырех" против "Жальгириса". Мадридцы в финале встретятся с "Фенербахче".
Евролига
1/2 финала
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29)
Ц: Де Коло (20), Клайберн (16), Хайнс (16), Хиггинс (15), Курбанов (7), Родригес (5), Хантер (4).
Р: Дончич (16), Льюль (16), Томпкинс (12), Айон (12), Кэрролл (9), Касур (6), Фернандес (6), Таварес (5), Рейес (5), Тэйлор (3), Рэндолф (2).
spetrov
foreverCSKAforever, я, кстати, знаю силу хоккейной "Барселоны". :) На livetv нашел как-то трансляцию. :)
00:27
spetrov
Года идут, почти ничего у баскетбольных армейцев не меняется. За очень редким исключением.
00:26
bal
По поводу системы дешевые отмазки, нормальная система. Просто надо уметь выигрывать такие финалы, прежде всего тренерам.
00:24
Платошкин Андрей
Чемпион регулярки и больше сказать нечего...
00:23
Паснаход
bal, надо ещё добавить, что в том победном Ф4 в полуфинале ЦСКА попался клуб лиги ВТБ.
00:22
Millwall82
Реброва кстати из Спартака берите, классный данкер, лучший в Европе.
00:21
За Арсеналий с децтва!))
redgy И что за система тупая, изжила она себя давно уже! Регулярка 30 игр, 1/4 до 3-х побед, а решающая стадия одна игра.. Можно весь сезон быть сильнее на голову всех ------------------------- Сильнее всех?)) Скупили всех амеров... И ещё на Штаты бочку катите, неблагодарные!)) Русские попробуйте играть!)) Для вас плов за счастье будет!))
00:20
Millwall82
форевер, лучше бы не приезжали, больно смотреть что они с конями делают. любыми.
00:18
foreverCSKAforever
Millwall82, а ты откуда знаешь силы Реалов хоккейных, регбийных и прочих? В интернетах начитался? К вам такие клубы не приезжают. Максимум Андерлехт.
00:17
Millwall82
Отдайте весь бюджет ХК и БК футбольном ЦСКА, а то у Гинера остался только рекордсмен и Дзагоев.
00:16
bal
Будет у ЦСКА когда-нибудь тренер, который умеет выигрывать финалы 4х? С Итудисом один раз чудом вымучили, благодаря чудо-попаданию Хряпы на последней секунде, остальные полностью провалил! Постоянно выигрывают регулярку и проваливают финал, хватит уже!! Неужто нет бабок Блатта подписать? Он же вообще все финалы тащит, включая последний в Кубке УЛЕБ, который затащил с непонятной Дарюшшафакой, будучи аутсайдером по всем раскладам. Короче, пора расставаться с Итудисом и подписывать Блатта любой ценой!
00:16
Паснаход
**все запомнят это достижение БК ЦСКА на века / как и достижения футбольного Спартака в ЕК** Да это репчик, чувак))
00:15
redgy
И что за система тупая, изжила она себя давно уже! Регулярка 30 игр, 1/4 до 3-х побед, а решающая стадия одна игра.. Можно весь сезон быть сильнее на голову всех , а в одном матче понос прихватит лидера команды и весь сезон в одно место.. Евролига ...
00:15
За Арсеналий с децтва!))
Резюме по матчу: это расизм.))
00:15
Спринт
Поражение имени дилетантского президента БК ЦСКА Ватутина. Команда с самым большим бюджетом в Европе не имеет в составе нормального центрового и диспетчера. Трус Воронцевич вышел с выпученными глазами и тут же симулировал якобы травму (такое он в решающих матчах уже делал). Иметь треть состава полного баласта - Воронцевич, Хряпа, Фридзон, Антонов, Рад - это говорит только о не соответствии Ватутина занимаемой должности, такого клуба как ЦСКА. Сезон в итоге провален, победа в средненькой лиге ВТБ ничего не изменит. Весь сезон были видны игровые проблемы армейцев и мадридцы грамотно этим воспользовались. Эра Ватутина и Итудиса, вкупе с баскетбольными пассажирами должна немедленно завершится. Иначе никого прогресса не будет.
00:14
Особое мнение ^^^
О, свиньи не спят :))
00:13
juventus1978
vecnije luzery :D uvelicit biudzet do 90-100 limonov dumaju nado i kupit mozgova :)
00:13
БэнД
Играли в каком-то полупустом ангаре. ЦСКА почти догнал, но всё равно облажался. Даже притопил было за них, ибо хотелось интриги до самого конца. Очень надеюсь, что Жальгирис вынесет конских лузеров, бгг ))
00:12
Millwall82
И главное БК Реал куда сильнее футбольного, как и хоккейный. А еще регбийный.
00:11
redgy
Карма за нечестную победу над Химками! Должен был быть 5-й матч тогда.. А вообще, после НБА смотреть Евролигу тяжело, особенно в плане судейства.. Одни свистки за каждое поглаживание..
00:10
Millwall82
Поздравления успеху, бугаге и фореверу. Полуфинал это сильно, все запомнят это достижение БК ЦСКА на века, как и достижения футбольного Спартака в ЕК. И главное все ведь наши играли. И данкали.
00:09
diskmen
Нет в жизни щасья.Вчера хоккей,а сегодня баскетбол.
00:08
dintos
Слабая лига,засилье легов,которым на ЦСКА по фигу,отсутствие классного центра,средненький тренер.Чего можно было ожидать?
00:08
foreverCSKAforever
Не дали Реалу хорошо начать.
00:08
Египтолог12
Дааааа....ребяты...тухло..очень тухло..совсем не готовы к финалу 4-х..так и Жальгерам сольют..
00:07
Паснаход
Каждый год одно и то же. Бесхарактерная команда.
00:07
Sergey_msk
Узнаю старый и добрый ЦСКА!!! Умора!!!)))) Выиграть около 40 матчей и проиграть в самом главном!)))))
00:07
Thomas_Boy_
В этот раз даже не обидно. Играли безобразно и не заслужили финал. А если бы в концовке зацепили, все равно против "Фенербахче" с такой игрой делать нечего. Нужен высококлассный центровой. Много лет нужен. Но в ЦСКА этого не понимают, похоже. Ну а туркам желаю победы в финале. "Реал" - не ахти. Для "Фенербахче" он не соперник.
00:07
Florida9
Бесперстективный шлак без намёка на командную игру. Можно хоть завтра распродавать.
00:06
Социалист Сафронов 2.0
Реал красавцы! Просто раздавили, как клопов. Матч не смотрел, но одобряю.))
00:06