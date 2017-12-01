Семен Антонов: "Моя результативность неважна, главное, что мы выиграли"

Форвард ЦСКА Семен Антонов после победы над "Барселоной" (92:78) в Евролиге не стал концентрировать внимание на собственной результативности. Он также добавил, что играть маленькой пятеркой – это нормально.

Антонов в этой встрече набрал 10 очков.

– Это не важно. Главное – команда сыграла хорошо и победила, – сказал Антонов. – Сегодня у нас не было Андрея Воронцевича, были повреждения по ходу матча – мы потеряли еще Отелло Хантера. Поэтому мне моментами приходилось играть пятого номера. Считаю, что мы справились, хотя у Кевина Серафина было большое преимущество. Понятно, что пришлось тяжело, но партнеры помогали, и за счет командных действий мы выдержали.

– Давно не играли центрового?

– Мы иногда на тренировках практикуем такую тактику. Конечно, защите было тяжело и против Серафина, и против того же Анте Томича, потому что они гораздо выше и тяжелее. Но мы эти нюансы отрабатываем. И вообще играть маленькой пятеркой – это нормально, многие клубы в Евролиге так действуют. Мы были к такому готовы. Главное – знать комбинации. Мы действовали достаточно подвижно против мощных оппонентов. Тот же Кайл Хайнс очень мобильный по сравнению с Серафином. И за счет заслонов, пик-н-роллов, скорости он раскрывал наши атаки в переходе с половины на половину, много мячей перехватывал. Это было наше преимущество. (Антон БАБОШИН)