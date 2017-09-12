Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:48 | Баскетбол — Евролига

Президент Евролиги: "Вклад Ивковича в развитие турнира огромен"


Президент Евролиги Джорди Бертомеу рассказал о том, что решение наградить завершившего карьеру тренера Душана Ивковича титулом Легенды Евролиги логичным. Специалист получит награду 20 сентября.

- Душан Ивкович станет первым тренером, который получит титул Легенды Евролиги, - цитирует Kicker Бартомеу. - Эта мысль доставляет большое удовольствие. Его вклад в развитие турнира огромен.

В качестве тренера Ивкович дважды побеждал в Евролиге, трижды – в чемпионате Европы, один раз выигрывал серебро Олимпийских игр. Также он побеждал в чемпионатах Югославии, Греции и России. В России Ивкович работал в ЦСКА (2002-2005) и "Динамо" (2005-2007).

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий