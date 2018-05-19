Никита Курбанов: "Судьбу матча с "Реалом" решила игра в защите"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после поражения от "Реала" в полуфинале Евролиги отметил, что 92 пропущенных очка - слишком много для таких матчей. По его мнению, армейцы слишком многое позволили сопернику.

- Мы совершили ряд провалов, - сказал Курбанов. - В каких-то моментах хотели поскорее отыграться, отсюда неподготовленные атаки. Тяжело было догонять в третьей и четвёртой четверти. Ключевой показатель - наша игра в защите, 92 очка это слишком много.

- Вам пришлось защищаться на нескольких позициях, насколько тяжело было переключаться?

- Надо было переключаться. У нас не было других вариантов - надо было догонять, играть активнее, агрессивнее. На нескольких позициях играли почти все, мы вышли ровным составом и за счёт смен пытались не давать "Реалу" контратаковать. Моментами получалось, но в целом, повторюсь, 92 очка слишком много для "Финала четырех".

- В какой момент поняли, что уже не догоните?

- Думаю, в конце. Когда пару атак смазали из-под кольца, а они забили, свистнули фол. На последней минуте уже было понятно.

- Переломным был момент, когда у "Реала" в начале второй четверти полетели "трехи"?

- Нет, мы же уходили на перерыв с отставанием в одно очко. Ключевой стала третья четверть и половина четвертой. Рывок "Реала" 13:0 не позволил нам подобраться к ним.

- Со стороны показалось, что команде не хватило дисциплины в нападении.

- Не соглашусь. Те, кто организовывал атаки, забили свои очки. Нам, скорее, не хватило в обороне - давали вторые шансы, порой "Реал" забивал легкие мячи.

- Огромный Тавареш много проблем создал под кольцом?

- Скорее, мы в целом много позволили соперникам играть, как им хотелось. Комфортно для себя. Повторюсь, игра в защите все определила. Ну и моментами не забивали сами - открытые броски, Нандо Де Коло запустил два не свойственные для себя "сквозняка". Из этих мелочей и сложилась разница, которую не удалось отыграть.

- Извечный вопрос - как выходить на матч за третье место?

- Понятно, что играть будет тяжело, но сезон продолжается. Давно идут споры, нужен этот матч или нет, но мы должны отдать должное болельщикам, которые приехали нас поддержать. Как минимум для них мы должны сыграть. (Антон БАБОШИН)