"Маккаби" вновь попробует вернуть Блатта

Президент и спортивный директор "Маккаби" отправились на "Финал четырех", чтобы попытаться уговорить бывшего наставника Дэвида Блатта вернуться в израильский клуб после трехлетнего отсутствия. Руководство клуба, провалившего сезон, готово пойти на серьезные затраты, предоставив специалисту контракт на срок от трех до пяти лет с зарплатой в 1,5 миллиона долларов. Также "Маккаби" готов взять на себя большую часть налогов.

У Блатта еще один год контракт с турецкой "Дарюшафакой", но он, скорее всего, покинет команду, так как она не смогла обеспечить себе место в Евролиге. (Эли ШВИДЛЕР)