Колобков и Бертомеу обсудили проведение финала Евролиги-2019 в Москве

Министр спорта РФ Павел Колобков и глава РФБ Андрей Кириленко провели переговоры с президентом Евролиги Жорди Бертомеу, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ. В рамках встречи обсуждалось проведение "Финала четырех" баскетбольного турнира в 2019 году в Москве.

Также во встрече приняли участие руководитель направления развития коммерческой деятельности Евролиги Розе Керальто, генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина, а также директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов.

- В нашей стране количество занимающихся им по программам спортивной подготовки превышает 200 тысяч человек, - сказал Колобков. - Кафедры баскетбола существуют во всех подведомственных Минспорту России высших учебных заведениях, а РФБ объединяет свыше 60 региональных спортивных федераций.

- Сегодня существует такая проблема (совпадения календарей ФИБА и Евролиги. - Прим. "СЭ"), - сказал Кириленко. - Это касается лидирующих российских баскетбольных клубов ЦСКА и "Химок", в конце ноября стартует отборочный турнир Кубка мира 2019 года среди мужских команд. И, конечно, мы хотим, чтобы российскую команду представили наши лучшие игроки.