"Химки" уступили "Уникахе" в матче Евролиги, несмотря на 28 очков Шведа

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Уникаха" одержала победу над "Химками" – 93:84. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник химчан Алексей Швед, набравший 28 очков.

В другой игре "Фенербахче" уступил "Жальгирису" (89:90), "Олимпиакос" проиграл "Бамбергу" (65:67).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Уникаха" (Испания) – "Химки" (РОССИЯ) – 93:84 (27:26, 20:22, 20:18, 26:18)

У: Недович (21), Ващински (15), Аугустин (14);

Х: Швед (28), Гилл (17).

"Фенербахче" (Турция) – "Жальгирис" (Литва) – 89:90 (24:16, 18:25, 22:22, 25:27)

Ф: Веселы (20), Ванамакер (19), Мелли (13), Слоукас (11);

Ж: Пангос (22), Тоупен (16), Янкунас (15), Дэвис (14)

"Бамберг" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) - 67:65 (15:14, 17:26, 18:18, 17:7)

Б: Райт (20), Рубит (15), Хэкетт (13);

О: Принтезис (12), Спанулис (11).

Турнирная таблица – здесь