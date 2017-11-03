Георгиос Барцокас: "Реал" проиграл первый матч в сезоне, поэтому мы довольны"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Реалом" (86:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что остался доволен игрой своей команды. Специалист отметил, что по сравнению с прошлой игрой в турнире команда выглядела лучше, как в защите, так и в нападении.

– Понятно, что мы провели отличный матч, потому что победить в Мадриде совсем непросто, – цитирует официальный сайт "Химок" Барцокаса. – "Реал" проиграл первый матч в сезоне, включая все соревнования, поэтому сегодня мы должны быть довольны. Мы верим в себя. Для нас это первая выездная победа в Евролиге, ведь в матче с "Олимпиакосом" мы сыграли плохо. Сегодня мы выглядели цельно как в защите, так и в нападении. Когда мы стали контролировать ход встречи и уменьшили количество потерь – а если я помню, то только в первой половине мы 11 раз теряли мяч – нам удалось выиграть этот матч, благодаря проявленному терпению в атаке, а также выводу открытого игрока на бросок.

Все должны признать, что с новым форматом Евролиги победы и поражения стали обычной частью игр. В прошлом сезоне "Фенербахче" выиграл титул, хотя в регулярном чемпионате проигрывал много раз. В национальных чемпионатах, особенно в Испании, который отличается своей сложностью, можно проиграть везде, проводя матчи на подобном уровне каждые два-три дня. Мы рады, сейчас у нас четыре победы и одно поражение, но у нас сложное расписание, и впереди домашний матч с ЦСКА в своем чемпионате. Поздравляю своих игроков. Проведем анализ того, что мы сделали правильно и неправильно, и будем двигаться дальше.