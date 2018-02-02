Георгиос Барцокас: "Победа над "Уникахой" – самая тяжелая в этом сезоне"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Уникахой" (68:66) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его игроки проявили характер во второй половине встречи. Также специалист заявил, что остался недоволен реализацией трехочковых бросков.

– Наверное, это наша самая тяжелая победа в этом сезоне, – цитирует "Р-Спорт" Барцокаса. – Эту победу надо было одержать любой ценой. Несмотря на то, что "Уникаха" приехала без двух игроков, они сыграли без давления, им нечего было терять. Это очень хорошая команда. Нам пришлось бороться против самих себя. Мы показали неудачную игру, смазали много трехочковых. Тем не менее, мы боролись за каждое владение и в итоге победили.

Мы взяли на 11 подборов больше чем "Уникаха", 15 подборов сделал Тайлер Ханикатт. В концовке матча Энтони Гилл взял решающий подбор и забил с сиреной. Все пошло от наших трехочковых, которые мы не смогли реализовать. Пять из 33 – это всего лишь 15 процентов, очень сложно было победить с таким показателем. Но мы проявили характер, во второй половине мы играли лучше.