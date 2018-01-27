Георгиос Барцокас: "Химки" проиграли "Валенсии" потому, что в концовке решения в атаке были не очень удачными"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:85) отметил, что его команда не лучшим образом сыграла в концовке. Также он пожелал удачи сопернику в следующих играх.

- Матч получился интересным и тяжелым для обеих команд, и обе имели шанс победить, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - Главным образом, мы проиграли потому, что в концовке наши решения в атаке были не очень удачными. Мы слишком долго держали мяч и совершали броски без подготовки, не проявив терпения. По ходу матча, как только мы двигали мяч и делились им, всегда появлялись шансы забивать легкие мячи и открытые трехочковые. Также мы часто искали открытых игроков. В концовке перестали все это делать, тем самым дали "Валенсии" шанс забить важнейшие броски и победить.

Поздравляю "Валенсию", желаю удачи в предстоящих матчах. Из этой игры можно сделать один вывод: в выездных матчах нужно лучше защищаться, если хочешь выиграть. А поскольку мы не были цельны и последовательны в защите, то в решающие моменты потеряли концентрацию.