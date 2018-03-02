Георгиос Барцокас: "Для "Химок" еще ничего не закончено, вопрос попадания в плей-офф открыт"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (77:87) отметил, что команда слабо сыграла во второй и третьей четвертях. По его словам, игроки в этом турнире должны бороться за каждый матч.

- Поздравляю "Басконию", которая заслужила эту победу, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - Вторая и третья четверти стали для нас очень плохими, когда мы потеряли концентрацию и перестали придерживаться плана на игру. Мы должны были играть терпеливо и принимать последовательные решения в нападении, двигать мяч и находить открытых игроков, то есть то, что удавалось делать в первой четверти. Именно поэтому и повели в начале матча.

Однако по ряду причин во второй и третьей четвертях мы испытывали с этим сложности и дали "Басконии" возможность забивать в транзитном нападении, а это их игра. После этого они бросали трехочковые с большой уверенностью, и игра была закончена. Впереди у нас домашний матч с "Миланом", который мы должны провести как команда. Еще ничего не закончено, и вопрос о попадании в плей-офф по-прежнему открыт. Мы должны биться каждый матч, но сегодня на протяжении двух четвертей нам это не удавалось сделать, поэтому мы заслужили это поражение.