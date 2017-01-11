Генеральные менеджеры команд Евролиги считают ЦСКА самым неудобным соперником

В середине регулярного чемпионата Евролиги генеральные менеджеры 16 команд турнира поучаствовали в опросе, результаты которого будут представлены в двух частях. Сегодня пресс-служба турнира опубликовала первую часть результатов. Так, самым неудобным оппонентом был признан действующий победитель турнира ЦСКА. Также все 100 процентов респондентов уверены, что армейский клуб попадет в "Финал четырех".

Кто попадет в "Финал четырех"-2017?

ЦСКА (100%), "Реал" (100%), "Фенербахче" (93,3%), "Олимпиакос" (53,3%).

Кто является лучшим тренером Евролиги?

Желько Обрадович, "Фенербахче" (31,2%), Димитрис Итудис, ЦСКА (25%), Сито Алонсо, "Баскония" (18,7%), Дэвид Блатт, "Дарушафака" (12,5%), Андреа Тринкьери, "Бабмерг" (6,2%), Пабло Ласо, "Реал" (6,2%).

Любимый город Евролиги для выездных матчей?

Барселона (50%), Мадрид (18,7%), Милан (12,5%), Стамбул (12,5%).

Команда, за которой интереснее всего смотреть?

"Баскония" (25%), ЦСКА (18,7%), "Реал" (18,7%), "Дарушафака" (12,5%), "Маккаби" (12,5%), другие (12,5%).

У какой команды лучшая арена?

"Жальгирис" (56,2%), "Фенербахче" (18,7%), другие (25%).

У кого самые громкие болельщики?

"Црвена Звезда" (56,2%), "Галатасарай" (12,5%), "Фенербахче" (12,5%), другие (18,7%).

Самый неудобный соперник?

ЦСКА (43,7%), "Олимпиакос" (18,7%), "Бабмерг" (12,5%), другие (25,5%).