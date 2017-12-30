Энтони Гилл: "Чтобы победить, "Химкам" нужно играть весь матч, а не только отрезками"

Форвард "Химок" Энтони Гилл после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Барселоны" (65:79) отметил, что у команды были неплохие эпизоды в этом поединке. По его словам, этого недостаточно для побед.

- В последней четверти мы защищались не так, как должны были и позволили сопернику реализовывать открытые броски, - приводит пресс-служба "Химок" слова Гилла. - Они проникали под кольцо, а мы не фолили, так как закончили последний игровой отрезок всего с одним фолом. Это сильно повлияло на нас, и мы не смогли играть в силовой баскетбол. Думаю, именно поэтому все пошло не так. Во второй четверти Стефан и Тайлер вышли на площадку, дали команде много энергии, после чего мы вернулись в игру. Однако чтобы победить, нужно цельно играть все сорок минут, а не только отрезками.