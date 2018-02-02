Егор Вяльцев: "Химки" проявили характер в матче Евролиги с "Уникахой"

Защитник "Химок" Егор Вяльцев после матча Евролиги против "Уникахи" (68:66) отметил, что его команда играла плохо. Баскетболист также добавил, что химчане одержали победу благодаря проявленному характеру в концовке встречи.

– Самое главное, как мы заканчиваем матч, – цитируют "РИА Новости" Вяльцева. – Победа есть победа, но мы играли плохо. Мы должны были играть гораздо лучше и контролировать матч. Слава богу, что проявили характер. Последние десять минут мы играли до конца. Матч длится все сорок минут, и как раз на последних секундах у нас была возможность победить. Леха Швед пробил трехочковый, сыграли хорошо на подборе, и Энтони Гилл добил мяч, мы выиграли. Важно, что в конце матча у нас была команда.

Надо на протяжении всех 40 минут играть как команда и выигрывать легче, не доводить до таких концовок. "Уникаха" хорошо играет на подборе, они одни из лучших в Евролиге на чужом щите. И сегодня они это доказали, они в первой половине матча взяли восемь подборов на нашем щите. А это дополнительно восемь атак соперника, тяжело с "Уникахой" бороться. Мы знали это, надо было выполнять установку тренера сразу, и не было бы такой разницы в счете.