"Эфес переиграл "Црвену Звезду", "Жальгирис" - "Уникаху"

В матче 17-тура Евролиги "Эфес" в родных стенах обыграл "Црвену Звезду" со счетом 104:95. Самым результативным игроком встречи стал форвард турков Зоран Драгич, набравший 24 очка.

В другой игре "Жальгирис" дома был сильнее "Уникахи" - 79:77.

"Эфес" занимает 15-е место турнирной таблицы Евролиги, "Црвена Звезда" - 11-е."Жальгирис" расположился на 6-й строчке, "Уникаха" - на 10-й.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес" (Турция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)

Э: Драгич (24), Макколлум (20), Данстон (13), Мотум (12).

Ц: Бьелица (15), Рочести (14), Йованович (13), Лессор (11).

"Жальгирис" (Литва) - "Уникаха" (Испания) - 79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)

Ж: Пангос (16), Янкунас (14), Улановас (11), Кавалиаускас (11).

У: Ващински (14), Огастин (12), Недович (11), Диес (10).

Турнирная таблица Евролиги