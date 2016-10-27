Димитрис Итудис: "УНИКС выглядел хорошо во всех матчах Евролиги, несмотря на поражения"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа отметил, что казанская команда в каждом из предыдущих поединков уступала из-за мелких деталей. УНИКС перед этим проиграл "Барселоне" (63:69), "Бамбергу" (86:89) и "Дарюшафаке" (87:94). Армейцы выиграли у "Галатасарая" (109:84), "Панатинаикоса" (81:77) и "Эфеса" (93:87).

- УНИКС сражался во всех предыдущих матчах Евролиги и выглядел хорошо, несмотря на негативные результаты, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Они вели "+14" и диктовали ритм во встрече с "Барселоной", упустив победу на финише, и могли выиграть в Бамберге, уступив из-за небольших деталей. Примерно то же можно сказать о встрече с "Дарюшафакой". Казанцам не хватает двух важных игроков - Понкрашова и Кларка, выбывших из-за травм, но они проявляют смелость и следуют четким идеям.

Тренер Пашутин проделывает хорошую работу, и команда заслуживает большого уважения. Мы хорошо знаем их игру, мы даже недавно встречались во время Кубка Гомельского. Определенно, Колом и Лэнгфорд составляют ядро команды, но они также получают большую помощь от Антипова, Уильямса, Каймакоглу, Параховского, Панина и других. Мы будем играть сразу после визита в Стамбул, матчи идут подряд, потому важен вклад каждого. Надеюсь, это понимают и наши болельщики, ждем их поддержки.