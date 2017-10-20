Димитрис Итудис: "Реал" заслуживал победы с двузначным преимуществом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от мадридского "Реала" (69:82) в выездном матче Евролиги отметил, что его команда хорошо провела только одну четверть, а его игрокам не хватило характера.

– "Реал" был явно сильнее, и я поздравляю их, – сказал Итудис. – Они провели хороший матч и закономерно выиграли. У нас получилась только одна четверть, в которой мы пытались нагнать соперника. На самом деле, у нас это почти получилось, мы сократили отставание до трех очков. Но "Реал" заслуживал победы с двузначным преимуществом. Уровень игры, показанный нами, не позволил быть конкурентоспособными.

– Играя против топ-команд, думаете ли вы, что эти результаты могут повлиять на место команды в конце "регулярки"?

– Когда стартует сезон, у команды несколько целей. Первая – избежать травм и набрать форму так быстро, насколько это возможно. Произойти может всякое – только сегодня два сильных игрока получили травмы. Надеюсь, с ними ничего серьезного, желаю им здоровья. Очевидно, что у нас новая команда. Несколько новичков, которым нужно влиться в состав через победы, поражения, командные собрания, анализ матчей. По ходу сезона мы должны расти как коллектив, налаживать химию. Но говорить сейчас о попадании в четверку? С такой игрой, как сегодня, мы и в восьмерку не попадем. Это преждевременно. В регулярном сезоне с участием 16 команд надо сначала попасть в плей-офф. Если в прошлом розыгрыше "Фенербахче" выиграл титул, не имея преимущества своей площадки в играх на выбывание. А много хороших команд не вышли в плей-офф. Не говорю, что мы не преследуем цель попасть в топ-4, никто вам такого не скажет. Но сначала надо кое-что сделать. Это не значит, что мы не думаем об этом, но сейчас я думаю, как мы проведем завтрашний день, следующую тренировку. (Антон БАБОШИН)