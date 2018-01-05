Дабл-дабл Рочести помог "Црвене Звезде" обыграть "Жальгирис"

"Црвена Звезда" победила "Жальгирис" со счетом 77:65 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе команды из Сербии стал Тэйлор Рочести, который оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. У команды из Литвы 19 очков на счету Кевина Пангоса.

Отметим, что "Црвена Звезда" прервала победную серию "Жальгириса" из пяти встреч.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Жальгирис" (Литва) – 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)

Ц-З: Рочести (16 очков+10 передач), Давидовац (13), Эннис (12).

Ж: Пангос (19), Янкунас (10), Уайт (9).