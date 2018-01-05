Дабл-дабл Рочести помог "Црвене Звезде" обыграть "Жальгирис"

"Црвена Звезда" победила "Жальгирис" со счетом 77:65 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе команды из Сербии стал Тэйлор Рочести, который оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. У команды из Литвы 19 очков на счету Кевина Пангоса.
Отметим, что "Црвена Звезда" прервала победную серию "Жальгириса" из пяти встреч.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Жальгирис" (Литва) – 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)
Ц-З: Рочести (16 очков+10 передач), Давидовац (13), Эннис (12).
Ж: Пангос (19), Янкунас (10), Уайт (9).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Thomas_Boy_
S boduna, aga.
23:25 5 января
Электросталец
лиетувянцы с бодуна, пора в подвал
23:20 5 января