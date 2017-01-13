ЦСКА разгромил "Милан" и прервал трехматчевую серию из поражений

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Милан" – 101:64. Лучшим снайпером встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка.

Благодаря этой победе красно-синие прервали серию из трех поражений подряд в турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)

Ц: Де Коло (22), Воронцевич (18).

М: Мачван (19), Симон (15).