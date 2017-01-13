ЦСКА разгромил "Милан" и прервал трехматчевую серию из поражений

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Милан" – 101:64. Лучшим снайпером встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка.
Благодаря этой победе красно-синие прервали серию из трех поражений подряд в турнире.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)
Ц: Де Коло (22), Воронцевич (18).
М: Мачван (19), Симон (15).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Thomas_Boy
Днище - днищем, а за победу все равно 2 очка получат. Важные 2 очка.
22:37
FINIX
Милан днище. Обольщаться победой над ним не стоит.
22:35
ЦСКА71
А то забуксовали, пора набирать ход опять
22:16
Carlos_Valderrama
Вот тут молодцы! Теперь всё стало на свои места!
22:11