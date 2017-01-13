21:43 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА разгромил "Милан" и прервал трехматчевую серию из поражений

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ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги разгромил "Милан" – 101:64. Лучшим снайпером встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 22 очка.

Благодаря этой победе красно-синие прервали серию из трех поражений подряд в турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)

Ц: Де Коло (22), Воронцевич (18).

М: Мачван (19), Симон (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy

Днище - днищем, а за победу все равно 2 очка получат. Важные 2 очка.

22:37

FINIX

Милан днище. Обольщаться победой над ним не стоит.

22:35

ЦСКА71

А то забуксовали, пора набирать ход опять

22:16

Carlos_Valderrama

Вот тут молодцы! Теперь всё стало на свои места!

22:11

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