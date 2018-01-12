ЦСКА разгромил "Милан"

ЦСКА на выезде переиграл "Милан" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий московской команды Нандо Де Коло, набравший 24 очка.

В другой встрече "Валенсия" на своем паркете проиграла "Фенербахче".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)

М: Тарчевски (17), Бертанс (15), Мбайе (13)

Ц: Де Коло (24), Родригес (15), Клиберн (15)

"Валенсия" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)

В: Абальде (11), Плисс (10)

Ф: Гудурич (15), Датоме (14), Томпсон (13)