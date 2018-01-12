ЦСКА разгромил "Милан"

ЦСКА на выезде переиграл "Милан" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий московской команды Нандо Де Коло, набравший 24 очка.
В другой встрече "Валенсия" на своем паркете проиграла "Фенербахче".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)
М: Тарчевски (17), Бертанс (15), Мбайе (13)
Ц: Де Коло (24), Родригес (15), Клиберн (15)
"Валенсия" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)
В: Абальде (11), Плисс (10)
Ф: Гудурич (15), Датоме (14), Томпсон (13)
foreverCSKAforever
ЦВБП!!!
05:06
/Fomix/
Очередной писака баскетбольных статеек не знает, как правильно пишутся фамилии игроков Пляйс и Клайберн. Убожество.
01:05
Romka3101
107 - рекорд Евролиги этого сезона
00:48
Спринт
Даже при уверенной по счету победе, ЦСКА проигрывает подборы на обеих щитах. Без хорошего по габаритам и росту центрового в Евролиге армейцам не выиграть титул. Для сайта "С-Э", победа более 20 очков - это крупный счет, а только при преимуществе в 30 очков и более можно рассуждать о разгроме. Это даже юные игроки в баскетбольной секции знают.
00:48
diskmen
Урааа.Беременные тараканы победили.Фарт вернулся.
00:40
Thomas_Boy_
На классе.
00:39