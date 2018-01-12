00:36 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА разгромил "Милан"

6

ЦСКА на выезде переиграл "Милан" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий московской команды Нандо Де Коло, набравший 24 очка.

В другой встрече "Валенсия" на своем паркете проиграла "Фенербахче".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)

М: Тарчевски (17), Бертанс (15), Мбайе (13)

Ц: Де Коло (24), Родригес (15), Клиберн (15)

"Валенсия" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)

В: Абальде (11), Плисс (10)

Ф: Гудурич (15), Датоме (14), Томпсон (13)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

ЦВБП!!!

05:06

/Fomix/

Очередной писака баскетбольных статеек не знает, как правильно пишутся фамилии игроков Пляйс и Клайберн. Убожество.

01:05

Romka3101

107 - рекорд Евролиги этого сезона

00:48

Спринт

Даже при уверенной по счету победе, ЦСКА проигрывает подборы на обеих щитах. Без хорошего по габаритам и росту центрового в Евролиге армейцам не выиграть титул. Для сайта "С-Э", победа более 20 очков - это крупный счет, а только при преимуществе в 30 очков и более можно рассуждать о разгроме. Это даже юные игроки в баскетбольной секции знают.

00:48

diskmen

Урааа.Беременные тараканы победили.Фарт вернулся.

00:40

Thomas_Boy_

На классе.

00:39