ЦСКА обыграл "Реал" и вышел в единоличные лидеры Евролиги

ЦСКА победил "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 93:88. Армейский клуб единолично возглавил таблицу турнира с 9 победами в 10 играх.
Самым результативным игроком встречи стал армеец Кори Хиггинс с 24 очками.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 88:93 (20:24, 21:14, 20:29, 27:26)
Р: Кампаццо (23), Фернандес (18), Рейес (10).
Ц: Хиггинс (24), Клайберн (18), Де Коло (15), Петерс (11).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2018-2019/
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