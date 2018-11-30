ЦСКА обыграл "Реал" и вышел в единоличные лидеры Евролиги

ЦСКА победил "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 93:88. Армейский клуб единолично возглавил таблицу турнира с 9 победами в 10 играх.

Самым результативным игроком встречи стал армеец Кори Хиггинс с 24 очками.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 88:93 (20:24, 21:14, 20:29, 27:26)

Р: Кампаццо (23), Фернандес (18), Рейес (10).

Ц: Хиггинс (24), Клайберн (18), Де Коло (15), Петерс (11).