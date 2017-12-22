ЦСКА обыграл "Химки" в регулярке Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА переиграл "Химки" – 79:68.
Самым результативным игроком армейцев в этой встрече стал атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 26 очков. В составе химчан наибольшее количество баллов на свой счет записал разыгрывающий Алексей Швед.
Отметим, что красно-синие, одержавшие 11 побед в 14 матчах, возглавляют турнирную таблицу. "Химки" занимают восьмое место.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (РОССИЯ) – "Химки" (РОССИЯ) – 79:68 (23:16, 20:17, 14:22, 22:13)
Ц: Хиггинс (26), Курбанов (18);
Х: Швед (16), Тодорович (13), Ханникат (10).
spetrov
CanagliaVova - вершина!
00:13
Don Miguel
Успеш, если слушать комментаторов, а не следить за игрой, то Хайнс может и номер один. Только PIR у него всего 11, а вот у Кубанова аж 28. впервые в жизни. Хайнс набрал всего 6 очей, для него это просто мизер, а ты его "номер 1"
23:43 22 декабря
CanagliaVova
ЦСКА - дно
23:34 22 декабря
yspesh4
Don Miguel ... Всего делов... 22:37 /// PIR хорошая штука, только, когда Кэрри мажет решающий 3-х очковый, или палит как Швед, когда вся команда смотрит, где там Леша,как забить, где твой PIR? П.С. А сегодня имхо Хайнс номер 1, Хиггинс номер 2. Остальные Хайникатты с Монями и Фридзонами не в счет. П.С. Химки не соперник, кишка тонка.
23:26 22 декабря
spetrov
Джон....Сильвер, и тем не менее даже до "финального" Олимпиакоса еще надо добраться. :)
23:08 22 декабря
fireman32
Очередной провальный матч распиареного Шведа.
22:58 22 декабря
Don Miguel
На экране был баскетбол, чего комментировали комментаторы - не слушал, к картинке отношения не имело вообще. Может водное поло? Или керлинг? А, наверное таэквондо, там я точно ничего не понимаю, можно мне вешать любую лапшу. Спринт, баллы в баскетболе есть, как бы ты своими "знаниями" не кичился. По ним определяют "полезность действий", называется PIR (personal index raiting) По нему В НБА и Евролиге определяют лучших игроков, как в отдельных матчах, так и в туре и даже в турнире в целом. И твое мнение тут никого не интересует, хоть весь обпишись. Лучшим дают звание MVP. Швед по этому показателю в Евролиге третий, в турах дважды был первым. И это тоже в Евролиге решили без тебя. Да, у Шведа сегодня всего +3, лучший у Химок - Хонекат(+17), у ЦСКИ Хиггинс претендует на MVP тура, +31. Считается просто: к набранным очкам в плюс идут по очку за подборы, передачи, перехваты, блок-шоты и заработанные на себе фолы. В минус идут промахи, потери, полученные "горшки" и выписанные тебе волы. Всего делов.
22:37 22 декабря
Джон....Сильвер
Вот бьется ЦСКА целый год, куча побед, первое место в группе, а в финале четырех все-равно Олимпиакосу проиграет...
22:37 22 декабря
Grey Owl
Лучше бы ЦСКА вот так в клочья рвал этот пресловутый Олимпиакос. Или скажу по-другому: пока нет конкуренции у нас, ЦСКА так и будет проигрывать грекам. Хотя желаю им взять реванш у этого Олимпиакоса, всей душой! Но конкуренция нужна...
22:34 22 декабря
Helicopter
В Мегаспорте Евролигу надо играть. А по игре, отлично! Хантер вернулся, не хватало полноценного центра.
22:08 22 декабря
spetrov
А как дышали Химки, как дышали. Армейцев с победой!
22:04 22 декабря