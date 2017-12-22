ЦСКА обыграл "Химки" в регулярке Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА переиграл "Химки" – 79:68.

Самым результативным игроком армейцев в этой встрече стал атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 26 очков. В составе химчан наибольшее количество баллов на свой счет записал разыгрывающий Алексей Швед.

Отметим, что красно-синие, одержавшие 11 побед в 14 матчах, возглавляют турнирную таблицу. "Химки" занимают восьмое место.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (РОССИЯ) – "Химки" (РОССИЯ) – 79:68 (23:16, 20:17, 14:22, 22:13)

Ц: Хиггинс (26), Курбанов (18);

Х: Швед (16), Тодорович (13), Ханникат (10).

Турнирная таблица – здесь