Андрей Воронцевич: "От игры с "Олимпиакосом" остался неприятный осадок"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич после субботней тренировки рассказал, что испытывал после поражения от "Олимпиакоса" в полуфинале Евролиги, как команда провела вечер и что нужно сделать для настроя на матч за третье место против "Реала".

– Вчера после игры я был пустой капитально плюс злость, жалость, обида, – сказал Воронцевич. – Осадок остался очень неприятный, такое давящее опустошение. Что мы шли-шли и не дошли. Грустно, но жизнь продолжается – завтра будет новый день и новая игра.

– Говорят, что матч за третье место даже сложнее финала. Согласны?

– Естественно, ведь на финал выходишь после победы. А тут играют две команды после поражения. И каждый хочет что-то доказать, ведь между третьим местом и четвертым большая разница. Никто сдаваться не собирается, ни ЦСКА, ни "Реал", это понятно. Нужно найти положительные эмоции. Мы сегодня провели хорошую тренировку, размялись, побросали, разобрали все основные комбинации "Реала". Сейчас поедем смотреть игру с "Олимпиакосом", разбирать свои ошибки. А также сильные и слабые стороны мадридцев.

– Насколько вообще нужны встречи за третье место?

– Я слышал разные мнения. Можно обсуждать любое из них, но выбирать не приходится – есть матч, и нужно его играть. Несмотря на усталость и осадок от поражения. Надо выходить и бороться, не опускать рук.

– С командой уже обсудили вчерашнюю неудачу?

– Я после игры остался на допинг-контроле с Джеймсом Огастином, и мы до окончания первой половины следующего матча были на арене. Приехали в отель совсем поздно, только поужинали и пошли к себе. Тренеры сидели и смотрели игру, думаю, все ребята тоже – у себя в номерах. Матч "Фенера" и "Реала" был интересный. Считаю, правильнее проанализировать игру на видео, чтобы было наглядно. По горячим следам тоже можно пытаться искать ошибки, но проигрыш есть проигрыш. (Антон БАБОШИН)