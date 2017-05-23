Андрей Воронцевич: "Горечь поражения в стамбульском "Финале четырех" останется в памяти ЦСКА надолго"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в интервью "Известиям" отметил, что в матче за 3-е место Евролиги против "Реала" армейцам хотелось победить, чтобы уехать из Стамбула с хорошим настроением. По его словам, многое в "Финале четырех" решают мелкие детали.

– Чувствовалось, что в матче с "Реалом" уже не было такого напряжения, как в игре с "Олимпиакосом"...

– Я считаю, что и с "Олимпиакосом" не было какого-то повышенного напряжения, а с "Реалом" мы просто сыграли в более командный баскетбол. Всем очень хотелось обыграть мадридский клуб, чтобы уехать домой в хорошем настроении. Теперь надо готовиться к предстоящим играм плей-офф Единой лиги ВТБ. Понятно, что горечь поражения в стамбульском "Финале четырех" останется в нашей памяти надолго.

– Что обсуждалось на собрании команды после поражения от "Олимпиакоса"?

– Мы проанализировали хорошие моменты и наши недочеты. В ЦСКА собраны большие профессионалы, все понимают, что случилось, но жизнь продолжается. ЦСКА - не тот клуб, который после поражения опускает руки.

– После проведенного анализа игры можете сказать, почему ЦСКА в очередной раз уступил грекам в "Финале четырех"?

— Я уже много раз говорил, что в "Финале четырех" судьбу матча может решить даже маленькая деталь. Одна потеря или незабитый штрафной. Конечно, мы уступили "Олимпиакосу" по подборам и по передачам. При этом на протяжении трех четвертей уверенно контролировали ход игры, но затем его упустили.