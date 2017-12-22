Андрей Ватутин : "ЦСКА победил "Химки" в матче Евролиги благодаря характеру и воле"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что армейцы обыграли "Химки" (79:68) в матче Евролиги за счет характера и воли. При этом он отметил, что химчане обладают хорошим потенциалом.

– В сезоне это не последний наш матч с "Химками", никто не знает, сколько их будет, так что торопиться с выводами после этой победы не стоит, – приводит ТАСС слова Ватутина. – Я говорил это в начале сезона и продолжаю это делать: "Химки" – отличная команда с хорошим потенциалом, которой по силам выход в "Финал четырех" Евролиги.

Нам было тяжело, ведь у нас было очень мало времени на восстановление – прилетели только вчера в районе восьми утра. И после игры я поблагодарил ребят за характер и волю, они преодолевали себя. Понятно, что наш соперник тоже играл в таком графике, но у них не было перелета.

К матчу был прикован повышенный интерес, но волею судеб мы не могли играть в "Мегаспорте", где проходят новогодние мероприятия. Уверен, и там был бы аншлаг. У моей мамы, болельщицы ЦСКА, сегодня день рождения, и я рад, что ребята не подвели и не испортили моей любимой маме в этот день настроение.

ЦСКА, одержавший 11 побед в 14 матчах, возглавляет турнирную таблицу в Евролиге. "Химки" идут на восьмом месте с восемью победами в 14 играх.