Алексей Швед: "Химки" играют все лучше, но пока не идеально"

Защитник "Химок" Алексей Швед после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды" (85:78) отметил, что его команда играла заметно лучше и агрессивнее. Баскетболист также добавил, что химчане хорошо разобрали соперника.

- Тренер провел хорошую работу, мы разобрали соперника, его лидеров, посмотрели игры и выстроили защиту, - сказал Швед. - Сегодня мы играли заметно лучше и агрессивнее. Теперь готовимся к четвертой игре.

- Что Георгиос Барцокас сказал в перерыве?

- Конечно, что так начинать нельзя, пропускать почти 50 очков за половину игры - очень много. Нам удалось собраться, мы играли более командно и контактно. Стали лучше в защите, действовали более плотно. Они в первой половине забивали очень много открытых бросков, после перерыва их было гораздо меньше. Поэтому стало больше промахов.

- Вам не хватило одной передачи до дабл-дабла. Обидно?

- Ничего страшного, главное выиграли. Если честно, я даже не знал, сколько у меня передач, мне никто об это не говорил. Мы особо не акцентируем на этом внимание. Впереди еще много игр.

- Как оцените этот стартовый отрезок, на котором одержано три домашних победы?

- Мы действуем лучше, чем раньше, но все равно еще не идеально. На выезде будет совсем другая атмосфера, дома всегда легче. Но будем стараться победить и в следующей игре. (Антон БАБОШИН)