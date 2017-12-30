25 очков Родригеса помогли ЦСКА обыграть "Басконию"

ЦСКА на выезде обыграл "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 90:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Серхио Родригес, набравший 25 очков.
Армейцы после первого круга регулярного чемпионата лидируют в турнирной таблице. Команда одержала 12 побед в 15 матчах.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 81:90 (26:18, 22:33, 24:19, 9:20)
Ц: Родригес (25), Клайберн (20), Де Коло (11), Хантер (10).
Thomas_Boy_
Е-е-е!
00:38
diskmen
Браво АРМЕЙЦЫ.Шикарный матч с хорошим итогом.
00:37
spetrov
И длинных с победой!
00:35