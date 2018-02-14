Подписан договор о проведении в Сыктывкаре ЧМ-2021

Глава республики Коми Сергей Гапликов и президент ФХМР и FIB Борис Скрынник подписали договор о проведении в Сыктывкаре чемпионата мира-2021. Напомним, что в 2018 году чемпионат мира прошел в Хабаровске, через год турнир примут шведские Венерсборг и Тролльхеттан. В 2020 году чемпионат мира пройдет в Иркутске.

- Желание реанимировать хоккей с мячом в Коми у федерации было давно. И только с Вашим приходом это стало возможно, - обратился Скрынник к Гапликову.

В чемпионате мира-2021 примут участие 18 команд: 8 в группе A и 10 - в группе B. Турнир в элитном дивизионе пройдет с 30 января по 6 февраля, во втором дивизионе - с 15 по 20 февраля.