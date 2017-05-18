Экс-губернатор Калининградской области возглавил попечительский совет ФХМР

Бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос возглавил попечительский совет ФХМР, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на экс-главного тренера сборной России, члена исполкома Сергея Мяуса. Боос с 1996 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а с 2005 по 2010 год занимал пост губернатора Калининградской области.

- Исполком подвел итоги прошлого сезона, наметил контуры будущего сезона. Избрали председателя попечительского совета - Георгия Валентиновича Бооса, - сказал Мяус.

Сегодня стало известно, что Мяус покинет пост главного тренера сборной России, его сменит предыдущий наставник национальной команды Михаил Юрьев, возглавлявший сборную с 2012 по начало 2015 года.