Иванов и Созонов - бадминтонисты года в России

Дуэт Владимир Иванов и Иван Созонов признаны лучшими бадминтонистами 2016 года в России, сообщает официальный сайт Национальной федерации бадминтона страны. В номинации "Прорыв года" победил Георгий Карпов.

Владимир Иванов и Иван Созонов в 2016 завоевали первую в истории СССР и России золотую медаль на старейшем и престижнейшем турнире, "неофициальном чемпионате мира" YONEX All England Open 2016 в мужском парном разряде. Также они стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы и вошли в восьмерку сильнейших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Последний результат стал лучшим в мужской паре с 1996 года и был достигнут, несмотря на травму Созонова незадолго до старта соревнований.

15-летний Георгий Карпов в 2016 году выиграл три бронзы - две на юношеском первенстве Европы и одну – на взрослом чемпионате России.