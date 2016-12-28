15:08 | БАДМИНТОН

Иванов и Созонов - бадминтонисты года в России

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Дуэт Владимир Иванов и Иван Созонов признаны лучшими бадминтонистами 2016 года в России, сообщает официальный сайт Национальной федерации бадминтона страны. В номинации "Прорыв года" победил Георгий Карпов. 

Владимир Иванов и Иван Созонов в 2016 завоевали первую в истории СССР и России золотую медаль на старейшем и престижнейшем турнире, "неофициальном чемпионате мира"  YONEX All England Open 2016 в мужском парном разряде. Также они стали бронзовыми призерами Чемпионата Европы и вошли в восьмерку сильнейших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Последний результат стал лучшим в мужской паре с 1996 года и был достигнут, несмотря на травму Созонова незадолго до старта соревнований.

15-летний Георгий Карпов в 2016 году выиграл три бронзы - две на юношеском первенстве Европы и одну – на взрослом чемпионате России. 

Дополнительная информация

http://www.badm.ru/news/main/2809

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