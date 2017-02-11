10:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Заседание президиума ВФЛА запланировано на 21 февраля

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Следующее заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) запланировано на 21 февраля во время чемпионата России, информирует "Р-Спорт". Об этом сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

В ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В понедельник глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170211/1116160435.html

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