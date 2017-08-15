Юрий Борзаковский: "Шкуренев должен успеть восстановиться к зимнему ЧМ"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский сказал, что пока не готов говорить о сроках восстановления десятиборца Ильи Шкуренева. Российский спортсмен, выступавший на чемпионате мира в Лондоне в нейтральном статусе, получил травму во время бега на 110 метров с барьерами и снялся с турнира.

По словам старшего тренера национальной команды в группе многоборья, атлет досрочно завершил летний сезон. Предварительный диагноз Шкуренева – надрыв связки бедра.

– У него, в принципе, сезон завершается летний, по многоборью больше стартов нет, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Да, он получил небольшую травму, будет проходить лечение по линии ФМБА. Примем все меры, чтобы он встал на ноги. Что касается его участия в зимнем чемпионате мира, то тут много вопросов еще. Во-первых, допустят ли нас, в каком статусе. Но если реально все пойдет нормально, то думаю, что Илья восстановится к этому времени.

На этой неделе его только отправляем на обследование, он только вчера вечером прилетел. Это не быстро все. Исходя из диагноза, который ему поставят, определят параметры лечения и будут озвучены сроки восстановления. Сейчас не готов ответить.

Напомним, зимний чемпионат мира пройдет в Бирмингеме в начале марта.

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