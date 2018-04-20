Юрий Борзаковский: "Надеюсь, будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский выразил надежду, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) удастся добиться прогресса в восстановлении прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ранее руководитель рабочей группы ИААФ Руне Андерсен заявлял, что организация исключит ВФЛА из ИААФ. Также он пригрозил не допускать отечественных атлетов до международных соревнований даже в нейтральном статусе. По словам Андерсона, этих крайних мер можно избежать, если к июлю российская федерация добьется успехов в выполнении условий рабочей группы.



- Двоякая, двусмысленная ситуация – такая информация официально была распространена еще в конце марта. Однако при этом совсем недавно до международных стартов допустили еще девять российских атлетов, – цитирует официальный сайт ВФЛА Борзаковского. – Поэтому я все-таки надеюсь, что будет прогресс в вопросе восстановления нашей федерации и допуску ребят в индивидуальных стартах.