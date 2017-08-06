Юрий Борзаковский: "Менькову для медали чемпионата мира не хватило международной практики"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что прыгуну в длину Александру Менькову для успеха на чемпионате мира не хватило выступлений на международных соревнованиях. В результате российский спортсмен занял лишь четвертое место.

- Несмотря на то, что Саша остался без медали, он молодец, боролся до конца, рисковал в каждой попытке, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - Ему очень не хватало международной соревновательной практики. Вы помните, что он был вынужден весь этот успешный для себя в целом сезон вариться в собственном соку. А международные соревнования ему бы очень пригодились, он пришел в себя после нескольких сезонов, когда он больше боролся с травмами, но теперь мы видим, что Меньков опять попал в число мировых лидеров, и мы вправе ждать от него в дальнейшем больших побед.