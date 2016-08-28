Польская спортсменка Анита Влодарчик установила новый мировой рекорд в метании молота на Мемориале Камилы Сколимовской, который проходит в Варшаве, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации. Она отправила снаряд на 82,98 метра. Предыдущее достижение, составлявшее 82,29 метра, тоже принадлежало Влодарчик. Оно было установлено на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где полячка завоевала золотую медаль.