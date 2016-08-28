22:02 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Влодарчик установила новый мировой рекорд в метании молота

0
0
0
1

Польская спортсменка Анита Влодарчик установила новый мировой рекорд в метании молота на Мемориале Камилы Сколимовской, который проходит в Варшаве, информирует пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации. Она отправила снаряд на 82,98 метра. Предыдущее достижение, составлявшее 82,29 метра, тоже принадлежало Влодарчик. Оно было установлено на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где полячка завоевала золотую медаль.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Старый коняга

Но так как соревнования проходят в Польше, а собственной лаборатории у них нет - то и на допинг она ничего не сдаёт. А посему все эти результаты попахивают... мочой. Не сданной на допинг.

22:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ