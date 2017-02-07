Владимир Типаев: "Сделано все, чтобы расколоть нашу сборную"

Тренер бегуньи на средние дистанции Антонины Кривошапки Владимир Типаев не поддерживает идею отправки российских спортсменов на чемпионат мира под нейтральным флагом.

– Я против выступления спортсменов под нейтральным флагом на официальных международных стартах. На коммерческих этапах – да, но на официальных спортсмен должен представлять свою родину. В данной ситуации сделали все для того, чтобы расколоть сборную по легкой атлетике. Цель всех действий – развалить российский спорт. Убивают сильнейшие виды. Почему вновь не удалось восстановить членство ВФЛА? Из-за чемпионата мира по футболу! Если бы не ЧМ – не было бы никаких допинговых скандалов. Изначально была задача – отобрать чемпионат и перенести его в Англию. (Любовь КОНЯЕВА)