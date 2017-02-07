Владимир Типаев: "Сделано все, чтобы расколоть нашу сборную"

Тренер бегуньи на средние дистанции Антонины Кривошапки Владимир Типаев не поддерживает идею отправки российских спортсменов на чемпионат мира под нейтральным флагом.
– Я против выступления спортсменов под нейтральным флагом на официальных международных стартах. На коммерческих этапах – да, но на официальных спортсмен должен представлять свою родину. В данной ситуации сделали все для того, чтобы расколоть сборную по легкой атлетике. Цель всех действий – развалить российский спорт. Убивают сильнейшие виды. Почему вновь не удалось восстановить членство ВФЛА? Из-за чемпионата мира по футболу! Если бы не ЧМ – не было бы никаких допинговых скандалов. Изначально была задача – отобрать чемпионат и перенести его в Англию. (Любовь КОНЯЕВА)
rus_deutsch
автору интервью: а почему не задали вопрос Типаеву навроде "а как в организме вашей ученицы допинг оказался?" ... было б интересно почитать! а очередной треп про заговоры - фу, надоело...
07:31
igorvasilevich
Почему вновь не удалось восстановить членство ВФЛА? Все очень просто из 15 пунктов половина не выполнена. Вам прямо сказали выполните сразу восстановят.
21:05 7 февраля
igorvasilevich
Хотели отобрать чемпионат мира по футболу. Отняли бы сразу. Бред сказал если твои подопечные на допинге ловятся. Куда смотрит следственный комитет, нужно вас проверить, может это вы заставляли спортсменов колоться?
21:02 7 февраля
rusfed 2.0
Самые-самые патриоты - те, кого поймали
19:44 7 февраля
Anders Panayotis
top220 все четко и по делу сказал,подпишусь под каждым словом.____________________ Дружище, ему так нужна твоя поддержка.
18:29 7 февраля
Anders Panayotis
Время-деньги, когда видишь деньги не теряй времени! Шеф.
18:11 7 февраля
marksan
riper____ Извините, но спорт закончился на 10 ноль в стометровке! Дальше человеческие возможности полностью ограничены! Болт - это суперпроизводство от Бога! Почему Бог ограничил жизнь 100 годами?
17:50 7 февраля
marksan
Как бывший бегун на 800 метров, никогда и не мог даже подумать о помощи! Для меня всегда был примером Питер Снелл - двухкратный олимпийский чемпион! Вы и его всех званий, козлы наглосакские, лишите? А ведь он новозеландец!
17:46 7 февраля
riper
Только общественность, и в первую очередь спортивная, может остановить обезумевших чиновников.
16:54 7 февраля
top220
все четко и по делу сказал,подпишусь под каждым словом.
16:50 7 февраля