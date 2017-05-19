Виталий Смирнов: "Исинбаева останется в наблюдательном совете РУСАДА"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева останется в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после ухода с поста председателя органа. В Монреале состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в ходе которого было выдвинуто требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Исинбаева с пониманием отнеслась к произошедшему.

– В свое время Елена стала председателем наблюдательного совета путем демократических выборов, – сказал Смирнов. – Однако ВАДА после выборов сочло, что Исинбаева не является независимой, поскольку входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и работает в других организациях. По мнению ВАДА, это стало препятствием к тому, чтобы она возглавляла наблюдательный совет. Кстати, по некоторым другим членам наблюдательного совета у WADA тоже были вопросы, мы их учли, но на этом внимание ВАДА не было сосредоточено.

Лена с пониманием отнеслась к этому делу, с ее стороны ошибок или вины нет. Она ни в коем случае не понесет моральные издержки, она также очень востребованный человек. Этой же точки зрения придерживается руководство наших спортивных организаций. Лена работает в Международном олимпийском комитете, у которого есть претензии и к руководителю ВАДА в том плане, что, по их мнению, это в будущем должен быть не член МОК.

Комплекс вопросов, которые не были изложены в требованиях, вошли в противоречие, но переговорный процесс подразумевает поиск общей точки зрения, а не конфронтации. Наша сторона идет навстречу, а Лена это поддерживает, она останется в наблюдательном совете и продолжит работать.