Виталий Мутко: "Результаты Ласицкене и Шубенкова на чемпионате мира вызывают уважение"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что результаты Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова вызывают уважение, поскольку после первых успехов очень сложно удержаться в лидерах на международном уровне.

Из 19 российских спортсменов, выступавших на чемпионате мира под нейтральным флагом, медали завоевали шесть человек: Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды.

- Я рад, что у Марии есть золотая медаль, - приводит ТАСС слова Мутко. - Очень сложно столько лет держаться на одном уровне, ей и Сергею Шубенкову. Оставаться в течение многих лет в лидерах мирового спорта крайне сложно, надо все время от многого отказываться. Поэтому им, их тренерам и семьям - большое уважение. Клишина? Будем держать за нее кулачки и радоваться ее будущим успехам. Уверен, что они еще будут.