ВФЛА признала Лысенко лучшим молодым спортсменом года, а Габриляна - лучшим тренером

Первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов отметил, что организация признала прыгуна в высоту Данила Лысенко лучшим молодым легкоатлетом 2017 года. Звания лучшего тренера удостоился наставник прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

Лысенко под руководством тренера Евгения Загорулько завоевал серебряную медаль чемпионата мира-2017 в Лондоне. Ласицкене в прошедшем сезоне одержала победы во всех 18 турнирах, в которых приняла участие, в том числе на чемпионате мира и в Финале Бриллиантовой лиги.

– Лучшим молодым спортсменом года признан Лысенко, лучшим тренером – Габрилян, в номинации "За преданность легкой атлетике" лауреатом стал Загорулько, – цитирует "Р-Спорт" Сильнова.