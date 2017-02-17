ВФЛА направила ходатайства по заявкам шести легкоатлетов в ИААФ

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что организация отправила ходатайства по индивидуальным заявкам шести спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ранее сообщалось, что заявки в ИААФ подали более 40 легкоатлетов. В настоящее время россияне не допускаются к международным стартам из-за дисквалификации ВФЛА, действующей с ноября 2015 года.