12:21 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА направила ходатайства по заявкам шести легкоатлетов в ИААФ

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Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что организация отправила ходатайства по индивидуальным заявкам шести спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ранее сообщалось, что заявки в ИААФ подали более 40 легкоатлетов. В настоящее время россияне не допускаются к международным стартам из-за дисквалификации ВФЛА, действующей с ноября 2015 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4031767

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