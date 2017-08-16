Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официально сайте объявило о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Отстранены от соревнований Ирина Сергеева (бег на средние дистанции), Екатерина Досейкина (бег на 1500 метров), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Иван Худяков (бег на 400 метров с барьерами) и Любовь Харламова (бег на 3000 метров с препятствиями).

Сергеева дисквалифицирована на два года и шесть месяцев начиная с 7 мая 2015 года. Досейкина - на четыре года с 1 декабря 2016 года. Ее результаты были аннулированы с 5 августа 2015 года по 21 ноября 2016-го.

Гарипова отстранена на один год с 12 октября 2016 года. Худяков - на четыре года с 19 апреля 2017 года. Харламова - на два года с 15 июня 2017 года по 14 июня 2019 года. Ее результаты аннулированы начиная с 27 июля 2010 года.