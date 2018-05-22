ВФЛА дисквалифицировала четырех спортсменов за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала за нарушение антидопинговых правил Андрея Гапона, Дениса Черняева, Алексея Толоконникова и Егора Николаева, сообщает пресс0служба РУСАДА.

Бегуны Гапон и Черняев отстранены на четыре года за уклонение от тестирования, срок дисквалификации отсчитывается с 20 февраля 2018 года. Метатель копья Толоконников получил дисквалификацию на два года с 31 января 2018 года, в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Бегун Николаев не сможет принимать участие в соревнованиях до 28 ноября 2021 года за проваленный тест.