18:51 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валерий Газзаев: "Санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки"

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Валерий Газзаев прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не допускать россиян для участия в чемпионате мира 2017 года.

 
ИААФ не разрешила спортсменам выступать под российским флагом.Почему российского флага не будет на чемпионате мира

Cпорт уже давно стал инструментом политического давления. Антироссийский мировой тренд диктует свои правила игры, поэтому решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций собственно к спорту не имеет никакого отношения.

Наша страна находится в авангарде борьбы с допингом – о задаче создать национальную программу по противодействию допингу четко говорится в послании Президента Федеральному собранию, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению запрещенных препаратов. Наша легкоатлетическая Федерация выполнила все заявленные требования для восстановления членства в IAAF. Тем не менее практика двойных стандартов продолжается – наши спортсмены по-прежнему поражены в правах.

Да, возможно, российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом. Но это далеко не то же самое, что выступать под флагом своей страны. Поверьте мне – никакие призовые, при всей их важности, не идут в сравнение с тем, что чувствует спортсмен, когда поднимается флаг его страны и звучит государственный гимн.

Конечно, мы должны продолжать борьбу с допингом, быть максимально открытыми в этой борьбе для международных организаций. Но делать это надо для очистки собственной совести, поскольку санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Benpb_bl

Кстати, да. Санкций против России в целом нет. Есть санкции против людей и организаций, участвовавших в захвате Крыма и военных действиях на востоке Украины. В ответ Россия ввела санкции против людей - и запрещает им есть еду из заграницы.

03:56

riper

igorvasilevich Вот так вот! Нет оказывается санкций против России. И ещё. Как то так получилось, что собирались отстранять допингеров, а отстранили Россию. По невнимательности. Вот про мозг ты правильно написал.

23:24 7 февраля

igorvasilevich

Крым тут не при чем? Далекие люди без головного мозга бред несут. Нет никаких антироссийских санкций в природе. Эта борьба с допингом начиналась до Крыма в 2012 году все наши федерации были предупреждены, что будут всех допингеров отстранять, а если будет ловится более 5 человек и федерации. А сейчас свою глупость и слюнтяйство перекладывают на придуманную политику.

20:43 7 февраля

mobile_actor

"Наш улей в авангарде борьбы с медом!". *** При чем здесь Крым? Результаты тестов не изменились из-за Крыма.

20:21 7 февраля

Slim Taller

Всё просто.Вернут Крым и выведут войска - отменят и санкции.А иначе повестка так и останется антироссийской.

19:40 7 февраля

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