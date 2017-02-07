Валерий Газзаев: "Санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки"

Валерий Газзаев прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не допускать россиян для участия в чемпионате мира 2017 года.

– Cпорт уже давно стал инструментом политического давления. Антироссийский мировой тренд диктует свои правила игры, поэтому решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций собственно к спорту не имеет никакого отношения.

Наша страна находится в авангарде борьбы с допингом – о задаче создать национальную программу по противодействию допингу четко говорится в послании Президента Федеральному собранию, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению запрещенных препаратов. Наша легкоатлетическая Федерация выполнила все заявленные требования для восстановления членства в IAAF. Тем не менее практика двойных стандартов продолжается – наши спортсмены по-прежнему поражены в правах.

Да, возможно, российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом. Но это далеко не то же самое, что выступать под флагом своей страны. Поверьте мне – никакие призовые, при всей их важности, не идут в сравнение с тем, что чувствует спортсмен, когда поднимается флаг его страны и звучит государственный гимн.

Конечно, мы должны продолжать борьбу с допингом, быть максимально открытыми в этой борьбе для международных организаций. Но делать это надо для очистки собственной совести, поскольку санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки. (Дмитрий СИМОНОВ)