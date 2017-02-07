Валерий Газзаев: "Санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки"

Валерий Газзаев прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не допускать россиян для участия в чемпионате мира 2017 года.
– Cпорт уже давно стал инструментом политического давления. Антироссийский мировой тренд диктует свои правила игры, поэтому решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций собственно к спорту не имеет никакого отношения.
Наша страна находится в авангарде борьбы с допингом – о задаче создать национальную программу по противодействию допингу четко говорится в послании Президента Федеральному собранию, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению запрещенных препаратов. Наша легкоатлетическая Федерация выполнила все заявленные требования для восстановления членства в IAAF. Тем не менее практика двойных стандартов продолжается – наши спортсмены по-прежнему поражены в правах.
Да, возможно, российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом. Но это далеко не то же самое, что выступать под флагом своей страны. Поверьте мне – никакие призовые, при всей их важности, не идут в сравнение с тем, что чувствует спортсмен, когда поднимается флаг его страны и звучит государственный гимн.
Конечно, мы должны продолжать борьбу с допингом, быть максимально открытыми в этой борьбе для международных организаций. Но делать это надо для очистки собственной совести, поскольку санкции в спорте будут сохраняться вплоть до смены антироссийской политической повестки. (Дмитрий СИМОНОВ)
Benpb_bl
Кстати, да. Санкций против России в целом нет. Есть санкции против людей и организаций, участвовавших в захвате Крыма и военных действиях на востоке Украины. В ответ Россия ввела санкции против людей - и запрещает им есть еду из заграницы.
03:56
riper
igorvasilevich Вот так вот! Нет оказывается санкций против России. И ещё. Как то так получилось, что собирались отстранять допингеров, а отстранили Россию. По невнимательности. Вот про мозг ты правильно написал.
23:24 7 февраля
igorvasilevich
Крым тут не при чем? Далекие люди без головного мозга бред несут. Нет никаких антироссийских санкций в природе. Эта борьба с допингом начиналась до Крыма в 2012 году все наши федерации были предупреждены, что будут всех допингеров отстранять, а если будет ловится более 5 человек и федерации. А сейчас свою глупость и слюнтяйство перекладывают на придуманную политику.
20:43 7 февраля
mobile_actor
"Наш улей в авангарде борьбы с медом!". *** При чем здесь Крым? Результаты тестов не изменились из-за Крыма.
20:21 7 февраля
Slim Taller
Всё просто.Вернут Крым и выведут войска - отменят и санкции.А иначе повестка так и останется антироссийской.
19:40 7 февраля