Валентин Балахничев: "Перевод в 45 тысяч от Бубки? Раз говорят, значит был"

Французское издание Le Monde сообщило, что первый вице-президент Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Сергей Бубка может быть причастен к коррупционной сделке с участием сына экс-главы ИААФ Ламина Диака, Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Сообщается, что летом 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов компании New Mills Investments, бенефициаром который был Балахничев. По информации финансовой прокуратуры Франции есть признаки того, что деньги были получены в обмен на голоса членов ИААФ и МОК, которые участвовали в выборе городов на Олимпийские игры и другие турниры.

– Ваша реакция? – вопрос Балахничеву.

– Я получал запрос от Le Monde по этой теме. Написал им, что никакой связи этих людей и себя с выборами столицы Олимпийских игр не вижу. Даже не представляю, каким образом я мог повлиять на кого-то в принятии такого решения.

– Перевод в 45 тысяч долларов действительно был?

– Раз они говорят, что был, значит, был. Это уже в открытом доступе и не является тайной следствия. Она почему-то регулярно нарушается французской стороной.

– Вы не помните, для чего переводились такие средства?

– В то время мы работали с Сергеем Бубкой над расширением серии соревнований "Звезды шеста", которые проводились в Донецке. Была соответствующая программа, мы хотели осуществить ее, но, к сожалению, жизнь повернулась так, что ее реализация после 2012 года стала невозможной.

– С Сергеем Назаровичем не общались после публикации?

– Мы с ним давно не общаемся, такой необходимости не было. (Владимир ИВАНОВ)