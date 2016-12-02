Вадим Зеличенок: "Президиуму ВФЛА надо было уйти в отставку после недопуска на Олимпийские игры"

Бывший исполняющий обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок уверен, что президиум организации должен был подавать в отставку еще в июле, когда стало ясно, что российские легкоатлеты не смогут принять участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Зеличенок возглавил федерацию после отставки бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева в феврале 2015 года и занимал этот пост до января 2016 года, когда новым главой организации стал Дмитрий Шляхтин.

- Честно говоря, я думаю, что никакое руководство не изменило бы ситуацию, - приводит "Р-Спорт" слова Зеличенка. - Но поскольку Шляхтин шел с совершенно четкой задачей, поставленной на 2016 год и выборы были проведены под лозунгом, что "те, кто не хочет его в президенты, не хочет, чтобы мы попали на Олимпиаду", то нужно говорить о том, что задача не решена. Я считаю, что в июле, когда уже было ясно, что мы не едем на Олимпиаду, а юниоры и юноши - на свои соревнования, президиум должен был подавать в отставку. Тогда новую выборную конференцию можно было бы провести уже три месяца назад, а не терять время. Но почему-то протянули еще больше.

Он также оценил результат работы ВФЛА под руководством Шляхтина как отрицательный.

- Результат абсолютно отрицательный, и даже стало хуже - на июньском Совете ИААФ прозвучала фраза о том, почему все российские представители продолжают работать в международных организациях, и тут же было приостановлено членство Бутова в Совете, а также мое, Лебедевой и Орловой в различных комитетах и комиссиях - вплоть до того, что даже назначения наших международных судей были аннулированы, - сказал Зеличенок. - Нас ни в чем не восстановили, но и добавили еще.

Объективно нужно сказать, что он просто не может стать специалистом в легкой атлетике. Ну как реально человек одновременно может руководить огромной федерацией, футбольным клубом высшей лиги, готовить чемпионат мира по футболу далеко не на последних ролях? Да в 2018 году, пока не закончится чемпионат мира, он вообще дня не сможет заниматься легкой атлетикой! Я был спортивным директором чемпионата мира и представляю, какой это объем работы.

Шляхтин - министр спорта Самарской области, в его ведении еще и хоккейный клуб "Лада". Как он физически может всем этим заниматься, не говоря об эффективной работе? Понятно, что в момент январских выборов его Родина позвала, сказала - надо. Но сейчас он должен объективно оценивать свои силы. Я бы совершенно искренне, без малейшей иронии пожелал ему успехов в тех сферах деятельности, которыми он занимался до 2016 года.